Dømt til fengsel for mishandling

To foreldre som har vært bosatt på Nordmøre er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i to år og åtte måneder for å ha mishandlet døtrene sine i 14 år. Ifølge dommen har døtrene blitt slått, spyttet på og utsatt for sosial kontroll. To ganger henla barnevernet på Nordmøre saken, skriver Tidens Krav. I tingretten ble foreldrene dømt til fengsel i ett år og ti måneder, og lagmannsretten har nå skjerpet straffen. I tillegg må de betale døtre erstatning på til sammen 260.000 kroner.