Dømt til fengsel for knivstikking

En kvinne i 20-årene fra Nordmøre er dømt til 10 måneder fengsel for knivstikking.

Kvinnen knivstakk en mann som tok seg inn i boligen hennes, og i retten forklarte hun at hun brukte kniven i selvforsvar. Kvinnen har tidligere blitt dømt for vold mot andre ved bruk av kniv, noe retten mener var skjerpende. Retten mener det var formildende at det ikke var kvinnen som selv oppsøkte mannen hun knivstakk, men dømmer henne likevel til fengsel og til å betale 20.000 kroner i erstatning.