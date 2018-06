Dømt til fengsel for fyllekøyring

Ein mann frå Nordmøre er dømt til fengsel i 30 dagar og mistar førarkortet i to år og tre månader etter ei fyllekøyring i fjor. Bilen til mannen blei funne i grøfta, og mannen forklarte at bilen hadde trilla ut av oppkøyrselen der han var på besøk. Retten meinte derimot å kunne bevise at bilen blei køyrd og ikkje trilla i grøfta, og trudde ikkje på forklaringa. I tillegg til fengselsstraffa må han også betale ei bot på 75.000 kroner.