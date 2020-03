Dømt til fengsel for bedrageri

En mann er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i ett år og to måneder, der seks måneder gjøres betinget, for flere tilfeller av bedrageri. Mannen har ifølge dommen blant annet lurt en mann til å levere en Porsche til ham som han aldri betalte for. Han må også betale tilbake mer enn hundre tusen kroner i erstatning til flere han har lurt. I tillegg er mannen dømt for underslag, trusler, og hindring av offentlig tjenestemann.