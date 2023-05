Dømt til fengsel for å ha slått mann

Ein mann i 50-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i 90 dagar.

Det var i februar i fjor at mannen ifølge dommen slo ein annan mann i ansiktet gjentatte gonger. Det førte til at mannen fekk eit brot i bihola, hjerneristing og eit kutt under det eine auge som måtte bli sydd med sting. Dette skjedde på ein utestad på Nordmøre.

Den dømde mannen må også betale 20.000 kroner i oppreising til mannen han slo.