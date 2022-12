Dømt til fengsel for å ha lagt til rette for prostitusjon

Ei kvinne i 40-åra er dømd til fengsel i fire månader for å ha leigd ut ei leilegheit i Molde trass i at ho visste at denne ville bli brukt til prostitusjon. Ifølge dommen leigde kvinna ut leilegheita til omreisande thailandske kvinner som skulle selje seksuelle tenester. Dette skjedde over ei periode på eitt år.

Under rettssaka hevda kvinna at ho ikkje var kjent med at leilegheita blei brukt til prostitusjon, men retten meinte at dei samla bevisa tyda på det motsette.

Kvinna er også dømd for å ha formidla kontakt mellom prostituerte og kundar.