Dømt til fengsel

Ein mann i 20-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i 45 dagar. Ifølge dommen hadde mannen lasta opp og delt fem bilde som seksualiserte barn, eller som viste seksuelle overgrep mot barn. Han blei også dømt for å ha oppbevart rundt 24 slike bilde og videoar.

Ifølge dommen blei Kripos tipsa av den amerikanske organisasjonen «National center for missing and exploitet children» om at mannen skulle ha lasta opp bilde som seksualiserte barn. Denne opplastinga blei så spora til der mannen budde.

Mannen nekta straffeskuld då saka blei behandla i retten nyleg. Retten trudde derimot ikkje på forklaringa hans og vektla bevisa i saka.

I tillegg til fengselsstraffa må han også tole inndraging av ein iPhone, ein iPad og ein stasjonær PC.