Dømt til fengsel

Ein mann i 30-åra er dømt til fengsel i 120 dagar for å ha gjort ei seksuell handling med eit barn under 16 år. Mannen fekk stedottera si til å kle av seg og tok på henne mot ein avtale om at han skulle kjøpe ho ei jakke, står det i dommen.

Han er også dømt for å ha hatt seksuelt krenkande åtferd mot stedottera.

Mannen er kjente seg skuldig då saka mot han blei behandla i Møre og Romsdal tingrett.

I tillegg til fengselsstraffa må han også betale 40.000 kroner i erstatning til den fornærma.