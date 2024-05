Dømt til fengsel

Ein mann i 40-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i 60 dagar, der 40 av desse er med ei prøvetid på to år.

Ifølge dommen frå Møre og Romsdal skal han ha blitt sjalu då ekskjærasten hans møtte ein ny mann. Mellom anna stakk han hol på bildekka til kvinna, i håp om at ho skulle be han om hjelp. Han helte også olje på vindauge og inngangsdøra til den nye kjærasten til kvinna. I tillegg blei han også dømt for tre brot på besøksforbod som han var pålagt mot å kontakte eller oppsøke dei to fornærma. Mannen har også tidlegare blitt pålagt eit førelegg for brot på besøksforbod mot dei to.

Han må også betale i overkant av 6300 kroner i erstatning til den fornærma kvinna.