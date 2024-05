Dømt til fengsel

Ein mann i slutten av tenåra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i sju månader. 120 dagar av straffa blir gjort på vilkår med ei prøvetid på to år. Mannen er dømt for oppbevaring av cannabisharpiks og narkotiske tablettar.

Tenåringen hadde tidlegare blitt dømt til samfunnsstraff for å ha selt narkotika. Det nyaste lovbrotet skjedde før han var ferdig med gjennomføringa av denne straffa og retten meiner at det er passande med ei fellesstraff for dei to lovbrota på sju månader.