Dømt til fengsel

Ein mann i 20-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i elleve månader. Ifølge dommen er han dømt for fleire tjuveri, innbrot og eitt forsøk på innbrot. I tillegg er han dømt for å ha spytta på, vore valdeleg mot og kome med truslar mot politibetjentar. Mannen er også dømt for å ha kome med truslar mot fastlegen sin.