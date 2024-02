Dømt til fengsel

En mann i trettiårene er dømt til fengsel i 60 dager for vold mot en mann. Det var en lørdag i juli sist sommer at den nå domfelte mannen slo en annen mann i hodet utenfor et utested i Ålesund. Den fornærmede mannen falt i bakken og mannen som slo løp fra stedet. Mannen i trettiårene slipper å sone halvparten av straffen om han ikke begår nye lovbrudd.