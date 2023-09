Dømt til fengsel

Ein mann i 20-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i 90 dagar for vald. Tidlegare i år var mannen valdeleg mot ei kvinne og ein mann. Han blei også dømt for skadeverk på ein bil.

Den no dømde mannen og den fornærma kvinna hadde ulike versjonar av kva som var bakgrunnen for konfrontasjonen. Mannen meinte at han hadde blitt provosert av kvinna, men retten la meir lit på kvinna si forklaring.