Dømt til fengsel

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i fem månader. I mars i år køyrde han av ferja i Volda trass i at han var påverka av alkohol. Mannen hadde heller ikkje gyldig førarkort. Ifølge dommen frå Møre og Romsdal tingrett viste blodprøve tatt av mannen at han hadde ei alkoholpåverking på 1,49. Mannen har også tidlegare blitt dømt for ruspåverka køyring.