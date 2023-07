Dømt til fengsel

Ein mann i 30-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i fem månader. Mannen er dømt for tre tilfelle av vald mot ein offentleg tenestemann, eit tilfelle av medverking til tjuveri, fem tilfelle av skadeverk, eit tilfelle av truslar og for å ha hatt ein skremmande oppførsel. I tillegg blei mannen dømt for forulemping av ein offentleg tenestemann.

Mannen blei i 2021 dømt til samfunnsstraff for andre lovbrot. Sidan han endå ikkje har gjennomført denne valde retten å gi han ei fellesstraff på fem månader i fengsel.