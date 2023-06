Dømt til fengsel

Ein mann i slutten av 50-åra frå Viken er dømt til fengsel for seksuell omgang med eit barn under 14 år. Dette skjedde på Sunnmøre på tidleg 2000-talet. Mannen er også dømt for å ha gjort overgrepet medan guten låg og sov. Mannen nekta straffskuld under rettssaka.

I dommen blir det lagt vekt på at mannen tidlegare har vore dømt for fleire liknande forhold, mellom anna overgrep mot eigne barn.

Mannen blei dømt til fengsel i åtte månader. Han må også betale 270.000 kroner i erstatning til den fornærma.