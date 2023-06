Dømt til fengsel

Ein mann i 60-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i eitt år og seks månader for seksuell omgang med eit barn under 16 år, ha utvist seksuelt krenkande åtferd mot eit barn under 16 år og for å ha fått eit barn under 16 år til å gjere handlingar som blir sett på som seksuelt krenkande.

Overgrepa skal ha skjedd fleire gonger i perioden 2011 til 2012. På det tidspunktet var den fornærma guten 14–15 år. Mannen var onkelen hans.

Den no dømde mannen erkjente seg delvis skuldig då rettssaka mot han gjekk i tingretten tidlegare i juni.

Det var først i vaksen alder at den fornærma reflekterte over det som hadde skjedd og valde å melde saka til politiet.

Retten meiner det er skjerpande at mannen utnytta tillitsforholdet som var mellom dei to og at guten var 14 då overgrepa starta.

I tillegg til fengselsstraffa må også betale rundt 125.000 kroner i erstatning og oppreisingserstatning