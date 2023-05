Dømt til fengsel

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i ti månader for fleire lovbrot.

Mannen blei mellom anna dømt for eit tilfelle av hindring av offentleg tenestemann, seks tilfelle av køyring utan gyldig førarkort og for fem tilfelle av køyring i påverka tilstand.

Mannen blei også dømt for å ha latt vere å stoppe for kontroll og for å ha køyrt for fort og utan forsikring.

Retten meinte det var skjerpande at mannen tidlegare har vore dømt for promillekøyring, aldri har hatt gyldig førarkort og at han ved fleire tilfelle har hatt passasjerar i bilen.

Dei meiner også at mannen sin køyreåtferd ha sett både han sjølv og andre i fare.