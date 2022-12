Dømt til fengsel

Ein mann i 50-åra er dømt til fengsel i 120 dagar for å ha slått sambuaren sin to gonger i ansiktet. Dette førte til at ho brakk nasen. Ifølge dommen har retten funne det bevist at slaga var eit resultat av «rettkomen harme», og at delar av straffa dermed kan vere fengsel på vilkår. I dommen går det også fram at det var ein pågåande krangel mellom dei to i forkant av slaga.

Fullføringa av 60 dagar av straffa er difor utsett med ei prøvetid på to år.