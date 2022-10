Dømt til fengsel

Ein mann i 30-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel for fleire lovbrot.

I april i år oppsøkte han ein annan mann som skulda han pengar. Mannen hadde ikkje pengane, men tilbaud to høgtalarar som betaling. Ifølge dommen forlét mannen bustaden før han så gjekk tilbake og kasta ein av høgtalarane gjennom vindauget. Han gjekk så inn, knuste tv-en til mannen og slengde den fornærma i bakken før han sette kneet sitt på ansiktet hans.

I etterkant skal han gå gått rundt i bar overkropp og blødd frå kutt. Han ringde så ambulansen, men då dei kom var han sint og oppførte seg ufint mot ambulansepersonellet. Han blei etter kvart frakta til Kristiansund sjukehus der han også kom med ukvemsord mot dei tilsette.

Mannen blei også dømt for å ha trua ein person som hadde meldt han til politiet og sa det ville få konsekvensar om politimeldinga ikkje blei trekt. retten meinte at seks månaders fengsel var rett straff for lovbrota.