Dømt til fengsel

Ein mann i 50-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i 18 dagar for å ha kome med trusslar mot to politibetjentar. Trusslane kom då mannen var i politiet si varetekt. Mannen blei også dømd for å ha gjort fysisk motstand då politiet skulle sette han i politibilen.