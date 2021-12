Dømt til fengsel

En mann i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til ti måneders fengsel for «sugardaddy»- forhold. Det har Møre og Romsdal tingrett bestemt. Mannen skal ved flere anledninger ha betalt en mindreårig jente for samleie. Han er også dømt for seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år for å ha kontaktet to jenter under 16 år med ønske om å være deres «sugardaddy». Mannen ble i tillegg dømt for besittelse av overgrepsbilder av barn og for å ha brukt en annen manns identitet.