Dømt til fengsel

Ein mann er i Søre Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i tre år for seksuelle handlingar med to barn under 14 år, der den eine var dottera hans og den andre ei venninne av ho. Retten ser på overgrepa som grove fordi dei har skjedd gjentatte gonger og på grunn av den låge alderen til dei fornærma. Mannen må også betale 100.000 og 125.000 kroner i erstatning til dei to jentene.