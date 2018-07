Dømt til fengsel

En mann fra Romsdal dømmes til fengsel i 11 måneder for en rekke narkotikalovbrudd, kjøring i ruspåvirket tilstand og for kjøring uten førerkort. 10 måneder av straffen er betinget med en prøvetid på tre år på det vilkår at han gjennomfører narkotikaprogram. Mannen i slutten av 20-årene er tidligere dømt for lignende lovbrudd. Han må også betale en bot på 10.000 kroner.