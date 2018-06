Dømt til fengsel

Ein mann frå Sunnmøre er dømt til fengsel i eitt år og to månader for eit tilfelle av grovt narkotikalovbrot og for kroppskrenking mot ein annan mann. Mannen i 40-åra var også tiltalt for truslar, men blei frifunnen for dette punktet. Ifølgje dommen frå Sunnmøre tingrett var mannen i oppbevaring av 195 gram amfetamin, då han blei stoppa i ein båtkontroll i juli 2017.