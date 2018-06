Dømt til fengsel

Ein mann frå Nordmøre er dømt til fengsel i 120 dagar for å ha tatt seg inn i ei leilegheit medan ei kvinne låg og sov. Mannen skal ha lagt seg i senga til kvinna og tatt på ho, utan at ho samtykka til dette. Mannen var full då hendinga skjedde og forklarte i retten at han trudde han var i si eiga leilegheit og at det var hans sambuar som låg i senga. I dommen står det at opplevinga var skremmande for den fornærma og at retten meiner saka er graverande. Mannen i 30-åra blei difor dømt til fengsel.