Dømt til fengsel

En mann fra Nordmøre er dømt til 90 dagers fengsel for to tilfeller av seksuelle handlinger med et barn under 16 år. Mannen i 30-årene må også betale 50.000 kroner i erstatning til jenta som skal ha vært under 14 år da det skjedde. Mannen skal tidligere være domfelt for et lignende forhold.