Dømt til fengsel

Ein mann frå Sunnmøre er dømt til fengsel i eitt år og tre månader for fleire lovbrot. Mannen i 20-åra er blant anna dømd for oppbevaring og bruk av narkotika og for oppbevaring av fleire våpen. Han blei også dømd for køyring i rusa tilstand og utan gyldig førarkort, og mistar retten til å køyre bil for alltid. I dommen går det fram at mannen har store rus- og psykiske problem. Retten ber difor Kriminalomsorgen om å vurdere soning i ein rusinstitusjon. 26-åringen er også dømt for alvorlege truslar og drapstruslar mot fleire politibetjentar og deira familiar. Dette skal ha skjedd ved fleire høver der han har vore i kontakt med politiet. Mannen blei arrestert under ein politiaksjon i Ålesund i april, og skal også då ha kome med truslar mot politiet. Dei andre lovbrota som mannen blei sikta for då, er enno ikkje behandla av retten. Dommen blei først omtalt av smp.no.