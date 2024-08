Dømt til fengsel

En mann fra Sunnmøre er dømt til fengsel for å ha mottatt eller skaffet seg bilder av nakne kvinner via et forum. De fleste av kvinnene var fra hans hjemkommune.

Mannen tilstod forholdene i retten. Han er dømt til åtte måneder i fengsel, hvor 30 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Mannen er også tidligere dømt i Høyesterett for flere brudd på straffeloven.