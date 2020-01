Dømt til fem måneder i fengsel

En fabrikksjef fra Sunnmøre er dømt til fem måneder i fengsel for grovt økonomisk utroskap. Fra 2013 til 2017 solgte han varer tilhørende selskapet, til en samlet verdi av over 600.000 kroner og pengene beholdt han selv. Retten legger i skjerpende retning vekt på at handlingene har vært planlagt og organisert over en periode på rundt fire år.