Dømt til fem måneder fengsel

En sunnmørsmann i 20-årene er dømt til fengsel i fem måneder etter at han under en krangel slo en annen mann tre ganger i ansiktet slik at han svimte av. Retten ser ikke vekk fra at den domfelte handlet i nødverge de to første slagene. Den fornærmede mannen svingte rundt seg med en stein i en strømpe. Sunnmørsmannen er også dømt for å ha kjørt minst 180 km/t over Ørskogfjellet, mens han både filmet og kjørte forbi andre.