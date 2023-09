Dømt til fem år i fengsel

Ein mann i 30-åra busett i Agder er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i fem år.

Mannen er dømt for å ha valdtatt ei kvinne. Dette gjorde han ved å true henne med ein kniv og sa at han skulle drepe ho. Han er også dømt for å ha slått, lugga og spytta på kvinna. Alle forholda skjedde på Sunnmøre.

Dei to partane var kjærastar og var i retten ueinige om den seksuelle omgangen var frivillig. Her la retten vekt på forklaringa til den fornærma kvinna som fortalde at ho ikkje turte å gjere motstand. I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale 240.000 kroner i erstatning til kvinna.