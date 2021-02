Dømt til ett års fengsel for vold

En 28 år gammel mann fra Nordmøre er dømt til fengsel i ett år for flere grove voldstilfeller i fjor sommer. Blant annet er han dømt for å ha rispet en mann i ansiktet og en arm med en knust glassvase. Vedkommende fikk også punktert ei lunge. Han må også ut med 70.000 kroner i erstatning til dette offeret og 15000 kroner i erstatning til et annet offer.