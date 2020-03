Dømt til å betale millionbeløp

Tre menn er dømt til å betale tilsammen 1 376 320 kroner til et nordmørsfirma. Striden handler om salg av aksjeposter som skal ha ført til betydelig tap for firmaet. Nordmøre tingrett mener verdivurderingen som ble lagt til grunn for inngåelse og godkjennelse av aksjekjøpsavtalen var for lav. I tillegg må de tre mennene betale sakskostnader på over 300.000 kroner.