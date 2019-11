Dømt til å betale millionbeløp

Et entreprenørselskap er dømt til å betale over 3.500.000 kroner til Samferdselsdepartementet. Selskapet hadde inngått en kontakt om vedlikehold av Raumabrua, men det ble avdekket at bruas fundamenter var i dårligere stand enn antatt. Partene ble ikke enige om sluttoppgjøret og var uenige om kontraktkrav. Entreprenørselskapet gikk først til sak mot Samferdselsdepartementet, som svarte med motsøksmål. Nå frifinnes departementet og selskapet må betale, står det i dommen fra Romsdal tingrett.