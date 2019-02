Dømt til å betale millionar

Ei fiskeindustribedrift frå Sunnmøre har blitt dømt til å betale i overkant av fem millionar kroner i erstatning til ein fiskeleverandør. Leverandøren gjekk til søksmål etter at dei ikkje fekk betaling for fem leveransar med fisk. Retten meiner at det er sannsynleg at denne fisken har blitt selt vidare, utan at bedrifta har gjort opp for seg. Firmaet, som gjekk konkurs i 2018, har dermed fått eit krav på fem millionar. Søre Sunnmøre tingrett har også dømt den daglege leiaren i fiskeribedrifta til å betale nesten 4,4 millionar kroner i erstatning.