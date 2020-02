Dømt til 9 års fengsel

En mann i 50-åra fra Sunnmøre er i Frostating lagmannsrett dømt til 9 års fengsel for blant annet flere tilfeller på forsøk på medvirkning til voldtekt av barn under 14 år. Mannen har blant annet betalt for å få direkteoverført overgrep på nettet. Mannens forsvarer, Tore Johan Sørland, sier til Sunnmørsposten at det kan bli aktuelt å anke.