Dømt til 14 måneders fengsel

En mann i 20-åra fra Kristiansund må sone ett år og to måneder i fengsel for flere lovbrudd. Han har blant annet oppbevart heroin og hasj. I juni brøt han seg inn i et hus og tok mobiltelefon og kamera. Han har også stjålet en rekke gjenstander fra biler og tatt en båt i Kristiansund og kjørt den til Eide.