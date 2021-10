Dømt til 14 måneder i fengsel

En kvinne fra Romsdal er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fengsel ett år og to måneder for å ha utnyttet en syrisk flyktning seksuelt og for falsk voldtektsanklage.

Kvinnen i 50-årene jobbet i Nav og bisto flyktningen med å søke om familiegjenforening for hans 12 år gamle lillebror.

Ifølge dommen forsøkte fornærmede å avvise kvinnen, men hun truet ham. Retten slår fast at kvinnen var klar over at det forelå et overmaktsforhold mellom henne og fornærmede.

Den syriske flyktningen blir tilkjent 100.000 kroner i oppreisning.