Dømt til 120 dager i fengsel

En 38 år gammel mann og en 20 år gammel kvinne er i Romsdal tingrett dømt til fengsel 120 dager i fengsel for grov vold og trusler. Mannen er dømt for å ha slått en annen mann, mens kvinnen er dømt for planleggingen og for å ha sparket mannen. I tillegg har de begge kommet med alvorlige trusler. De tre har kjent hverandre i flere år og vanker i samme rusmiljø, står det i dommen.