Dømt til 11 måneder i fengsel

En 17-åring fra Nordmøre er dømt til fengsel i 11 månder for blant annet grovt tyveri, skadeverk og for å ha kjørt bil i ruset tilstane og uten førerkort. Åtte måneder av straffen er gjort betinget. Mannen brøt seg inn i huset til en kvinne og stjal bilnøklene hennes. På bilturen kjørte han inn i en annen bil. Der satt det en høygravid kvinne som ble sendt til legesjekk. Dette skjedde mens han sonet en samfunnsstraff for andre forhold.