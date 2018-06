Dømt for voldtekt i Romsdal

Romsdal tingrett har dømt to rumenske brødrene til fem og seks års fengsel for voldtekt, skriver TV2. Den eldste av de to brødrene er dømt for overgrep mot begge jentene; to voldtekter samt seksuell omgang mot barn mellom 14 og 16 år. Den yngste broren er dømt for voldtekt og seksuell omgang med det yngste offeret. Begge brødrene nektet straffskyld, men ble ikke trodd av tingretten. Brødrene må også betale 350.000 og 200.000 i erstatning.