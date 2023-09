Dømt for vold og trusler

En 54 år gammel mann fra Romsdal er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i 75 dager for vold mot en kvinne i mai i fjor. Han slo henne flere ganger i hodet under en krangel. Han skal også ha dyttet en annen kvinne ved samme anledning slik at kvinnen falt Han skal også gjentatte ganger ha kommet drapstruslser mot den ene av kvinnene. Domfelte er naboer med de fornærmede. Mannen har fått redusert straff på grunn av lang saksbehandlingstid.