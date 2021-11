Dømt for vold og trusler

En 32 år gammel mann fra Ålesund er i Tingretten dømt til fem måneders fengsel for vold og trusler. Mannen erkjente at han i mars og august i år truet og ytte vold mot både en ambulansesjåfør, en politibetjent og en hotellansatt. Han forklarte i retten at han var ruset av alkohol da han utførte de straffbare handlingene