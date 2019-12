Dømt for vold og trusler

En 16-åring som bor på en institusjon er i Sunnmøre tingrett dømt til 120 timer samfunnsstraff for flere tilfeller av vold og trusler. Han er blant annet dømt for å ha slått en person i ansiktet, kommet med trusler og vært voldelig mot ansatte på et ungdomssenter og en barnevernsinstitusjon og slått og sparket en politibetjent. Han tente også på en pute i et stabbur og et pledd i et fellesområde.