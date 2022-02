Dømt for vold

En mann i slutten av 20-årene fra Nordmøre er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i 6 måneder for vold. Voldsepisoden skjedde under en fest, der mannen slo og sparket en annen festdeltaker slik at han besvimte og fikk hjernerystelse. Ifølge dommen skjedde volden i forbindelse med en uenighet om hvem som hadde stjålet en sparkesykkel.