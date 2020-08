Dømt for vold

To menn i 40-årene er i Romsdal tingrett dømt til fengsel - den ene i seks måneder, den andre i fem måneder - for å ha sparket og tatt kvelertak på en annen mann i hjemmet hans. De har også rispet ham i ryggen med kniv. Bakgrunnen for voldshandlingen var uenighet om salg og betaling for narkotika. De to mennene må betale 30.000 kroner i erstatning.