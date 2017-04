Dømt for vold

En mann i 40-årene fra Kristiansund er dømt til fengsel i ett år for vold og trusler mot den tidligere kjæresten sin. Flere ganger i fjor gikk han til angrep med slag, spark og trusler. Han er også dømt for å ha klippet av henne hår flere ganger og for å ha saget i stykker ytterdøren hennes.