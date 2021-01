Dømt for vindkraftdemonstrasjon

Den tidligere generalsekretæren i organisasjonen Motvind Norge, Rune Haaland, er i Sunnmøre tingrett dømt til å betale 8000 kroner i bot for to aksjoner på Haramsøya i Ålesund i september. En dag stilte han seg i veien for anleggsmaskinene som skulle opp på Haramsfjellet og den andre gangen nektet han å forlate ferja mellom Skjelten og Haramsøya. Haaland demonstrerte mot vindturbinbyggingen på øya