Dømt for valdtekt

Ein mann i 30-åra er i Romsdal tingrett dømt til tre år og tre månader fengsel for valdtekt. Ifølge domen skjedde valdtekta etter at mannen tilbaud seg å køyre den fornærma heim mot betaling. Retten meiner mannen grovt utnytta tilliten til kvinna, og at slike overgrep kan medføre langvarige psykisk skade for den ramma. Mannen må betale 120 000 kroner til den fornærma.